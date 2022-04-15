Kardiyoloji Uzmanı Ulucan: “Diyet alışkanlığı ve haftalık yürüyüşler kalp sağlığı için faydalı”

Kardiyoloji Uzmanı Şeref Ulucan, 11 – 18 Nisan Kalp Sağlığı Haftası nedeniyle açıklama yaptı. Kalp sağlığının kişinin yaşam kalitesinde çok önemli olduğunu vurgulayan Ulucan, kalp sağlığını etkileyen faktörlere değindi. Ulucan, “Kalp sağlığımızı etkileyen birçok faktör vardır. Majör risk faktörleri dediğimiz, yüksek tansiyon, diyabet (şeker) hastalığı, sigara kullanımı, kolesterol değerlerinin yüksek çıkması ve hareketsiz yaşam ve çağımızın hastalığı stres etkilidir. Bunlar maalesef uzun zamanda kalp sağlığımızı bozabilmektedir. Bu risklere özellikle ailesel yatkınlığı bulunanların daha dikkatli olması, erken tedbir almaları gerekmektedir” dedi.

’30 – 40 DAKİKALIK YÜRÜYÜŞLER KALP SAĞLIĞI İÇİN FAYDALI’

Kalp sağlığını korumak için yaşam boyu dikkat edilmesi gereken kurallar olduğunu belirten Ulucan, şunları söyledi; “Diyet alışkanlığı yani beyaz et ve meyve sebze tüketimi, hipertansiyon ve şeker hastaları içinse düzenli doktor kontrolü ile tansiyonlarının ve şeker seviyelerinin dengede tutulmasıdır. Bunların uygulanması, kalp hastalıklarının ve damar tıkanıklıklarının önüne geçilmesi adına gereklidir. Özellikle kolesterol değeri yüksek hastalarda, diyabetik hastalarda, kalp damar hastalığı tanısı konmuş hastalarda kolesterol değeri yüksek olmasa bile ayarlanmış dozlarda ilaç almaları gerekmektedir.”

Kalp sağlığının korunmasında tempolu yürüyüşün de önemli faydaları olduğunu vurgulayan Kardiyoloji Uzmanı Ulucan, “Bazı egzersizler de kalp sağlığı açısından önemlidir. En basit, en ucuz ve rahatça vakit ayırarak yapabileceğimiz egzersiz, yürümektir. Yakın yerlere özel aracımız ile değil, yürüyerek gitmeliyiz. En azından aracımızı 1 kilometre öteye park ederek, gideceğimiz yere yürümeyi tercih etmeliyiz. Her gün olmasa bile haftada 3-4 gün, 30-40 dakikalık süreler ile tempolu bir biçimde yürüyüş yapmak kalp damar sağlığına önemli faydalar sağlamaktadır. Egzersiz yapmak hem şeker hem tansiyon hastalığına karşı iyidir. İyi kolesterolün yükselmesi, kötü kolesterolün de düşmesi üzerine ciddi etkileri vardır. Aynı zamanda da stresi azaltacaktır. Şiddetle bunları önermekteyiz” diye konuştu.

Kardiyoloji Uzmanı Şeref Ulucan, ayrıca kalp damar hastalığı tanısı konmuş, balon, stent ve bypass yapılan hastaların da belirli periyotlarla kontrole gitmeleri ve ilaçlarını düzenli olarak kullanmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.