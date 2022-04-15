Kardiyoloji Uzmanı Ulucan: 'Diyet alışkanlığı ve haftalık yürüyüşler kalp sağlığı için faydalı'

Özel Tekden Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Şeref Ulucan, haftada 3-4 gün ve 30-40 dakikalık tempolu yürüyüş yapmanın kalp damar sağlığı açısında önemli faydaları olduğunu söyledi. 

PAYLAŞ
  • 15.04.2022 16:00
  • Güncelleme: 15.04.2022 16:00
Kardiyoloji Uzmanı Ulucan: 'Diyet alışkanlığı ve haftalık yürüyüşler kalp sağlığı için faydalı'

Kardiyoloji Uzmanı Şeref Ulucan, 11 – 18 Nisan Kalp Sağlığı Haftası nedeniyle açıklama yaptı. Kalp sağlığının kişinin yaşam kalitesinde çok önemli olduğunu vurgulayan Ulucan, kalp sağlığını etkileyen faktörlere değindi. Ulucan, “Kalp sağlığımızı etkileyen birçok faktör vardır. Majör risk faktörleri dediğimiz, yüksek tansiyon, diyabet (şeker) hastalığı, sigara kullanımı, kolesterol değerlerinin yüksek çıkması ve hareketsiz yaşam ve çağımızın hastalığı stres etkilidir. Bunlar maalesef uzun zamanda kalp sağlığımızı bozabilmektedir. Bu risklere özellikle ailesel yatkınlığı bulunanların daha dikkatli olması, erken tedbir almaları gerekmektedir” dedi.

’30 – 40 DAKİKALIK YÜRÜYÜŞLER KALP SAĞLIĞI İÇİN FAYDALI’

Kalp sağlığını korumak için yaşam boyu dikkat edilmesi gereken kurallar olduğunu belirten Ulucan, şunları söyledi; “Diyet alışkanlığı yani beyaz et ve meyve sebze tüketimi, hipertansiyon ve şeker hastaları içinse düzenli doktor kontrolü ile tansiyonlarının ve şeker seviyelerinin dengede tutulmasıdır. Bunların uygulanması, kalp hastalıklarının ve damar tıkanıklıklarının önüne geçilmesi adına gereklidir. Özellikle kolesterol değeri yüksek hastalarda, diyabetik hastalarda, kalp damar hastalığı tanısı konmuş hastalarda kolesterol değeri yüksek olmasa bile ayarlanmış dozlarda ilaç almaları gerekmektedir.” 

Kalp sağlığının korunmasında tempolu yürüyüşün de önemli faydaları olduğunu vurgulayan Kardiyoloji Uzmanı Ulucan, “Bazı egzersizler de kalp sağlığı açısından önemlidir. En basit, en ucuz ve rahatça vakit ayırarak yapabileceğimiz egzersiz, yürümektir. Yakın yerlere özel aracımız ile değil, yürüyerek gitmeliyiz. En azından aracımızı 1 kilometre öteye park ederek, gideceğimiz yere yürümeyi tercih etmeliyiz. Her gün olmasa bile haftada 3-4 gün, 30-40 dakikalık süreler ile tempolu bir biçimde yürüyüş yapmak kalp damar sağlığına önemli faydalar sağlamaktadır. Egzersiz yapmak hem şeker hem tansiyon hastalığına karşı iyidir. İyi kolesterolün yükselmesi, kötü kolesterolün de düşmesi üzerine ciddi etkileri vardır.  Aynı zamanda da stresi azaltacaktır. Şiddetle bunları önermekteyiz” diye konuştu. 

Kardiyoloji Uzmanı Şeref Ulucan, ayrıca kalp damar hastalığı tanısı konmuş, balon, stent ve bypass yapılan hastaların da belirli periyotlarla kontrole gitmeleri ve ilaçlarını düzenli olarak kullanmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yetimlerin yüzünü Büyükşehir güldürdü

Yetimlerin yüzünü Büyükşehir güldürdü

'Kuklaların Efendisi'nden Orhan Hakalmaz'a sürpriz

'Kuklaların Efendisi'nden Orhan Hakalmaz'a sürpriz

Bakan Akar Kayseri'de

Bakan Akar Kayseri'de

Başkan Büyükkılıç: 'Hizmet Bizim İşimiz'

Başkan Büyükkılıç: 'Hizmet Bizim İşimiz'

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

'Maharetli Eller' Ramazan'da da devam ediyor

'Maharetli Eller' Ramazan'da da devam ediyor

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

2
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

3
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

4
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

5
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

6
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor U19 - Çaykur Rizespor U19: 1-1

Kayserispor U19 - Çaykur Rizespor U19: 1-1

Flamingoların durağı Kayseri oldu

Flamingoların durağı Kayseri oldu

DAHA FAZLA
ERÜ Rektörü Çalış: 'Üniversitemizin başarı çıtası her gün yükseliyor'

ERÜ Rektörü Çalış: 'Üniversitemizin başarı çıtası her gün yükseliyor'

Kardiyoloji Uzmanı Ulucan: 'Diyet alışkanlığı ve haftalık yürüyüşler kalp sağlığı için faydalı'

Kardiyoloji Uzmanı Ulucan: “Diyet alışkanlığı ve haftalık yürüyüşler kalp sağlığı için faydalı”

Flamingolar Hürmetçi Sazlığı'nda

Flamingolar Hürmetçi Sazlığı'nda

Kayseri'de hurdacı denetimleri sürüyor

Kayseri'de hurdacı denetimleri sürüyor

Büyükşehir'de yeni vatmanlar noter huzurunda kura ile belirlendi

Büyükşehir'de yeni vatmanlar noter huzurunda kura ile belirlendi