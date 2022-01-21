Niğde Belediye Başkanı Özdemir: 'Öğrenci ve velilerimizin heyecanını paylaşıyorum'

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

PAYLAŞ
  • 21.01.2022 13:00
  • Güncelleme: 21.01.2022 13:00
Niğde Belediye Başkanı Özdemir: 'Öğrenci ve velilerimizin heyecanını paylaşıyorum'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Özdemir mesajında şu ifadelere yer verdi; "Pandemi sonrasında büyük bir heyecan ile başlanılan 2021-2022 eğitim-öğretim yılının birinci dönemini tamamlayan öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz yoğun bir dönemi geride bırakarak yarıyıl tatiline eriştiler. İki öğrencinin velisi olarak gözümüzün bebeği olan sevgili öğrencilerimizin ve değerli velilerimizin heyecanlarını yürekten paylaşıyorum. Hayat yolculuklarının daha başında olan evlatlarımız notları ne olursa olsun umutlarını, cesaretlerini, inançlarını ve kendilerine olan güvenlerini diri tutarak tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeliler. Tatil süresince öğrencilerimizin kendilerini dinlendirecek, eğlendirecek ve bilgilendirecek aktivitelere yönelmeleri çok faydalı olacaktır. Şu gerçek unutulmamalıdır ki karne notları gençlerimizin sadece eğitimdeki başarısını değil genel olarak hepimizin bu konudaki çabalarının sonuçlarını göstermektedir. Öğrencilerimizin bugün alacağı karneler onların üzerinde psikolojik bir baskı oluşturmamalıdır. Bir eğitim öğretim dönemini daha geride bırakan tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi kutluyor, sağlıklı ve güzel bir tatil geçirmelerini diliyorum" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yeşilhisar'da aç kalan kurtlar yerleşim alanına indi

Yeşilhisar’da aç kalan kurtlar yerleşim alanına indi

Başkan Büyükkılıç miniklere karne dağıttı

Başkan Büyükkılıç miniklere karne dağıttı

Kazım Yücel vatandaşı dinledi

Kazım Yücel vatandaşı dinledi

Mazlumder'den MHP'ye ziyaret

Mazlumder'den MHP'ye ziyaret

Önder Narin' den yarı yıl mesajı

Önder Narin' den yarı yıl mesajı

Develi protokolü karne gününde öğrencilerle birlikte

Develi protokolü karne gününde öğrencilerle birlikte

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

4
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

5
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

6
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor'un 3 haftalık maç programı belli oldu

Kayserispor'un 3 haftalık maç programı belli oldu

Hekimi bıçaklayan saldırgan hapis cezasına çarptırıldı

Hekimi bıçaklayan saldırgan hapis cezasına çarptırıldı

DAHA FAZLA
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden 'Sınavlara 5 dakika mola' etkinliği

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden 'Sınavlara 5 dakika mola' etkinliği

Develi'de Yeni Devlet Hastanesi hasta kabulü için son aşamaya geldi

Develi'de Yeni Devlet Hastanesi hasta kabulü için son aşamaya geldi

Tarıma dayalı ekonomik yatırımların hibe miktarları arttırıldı

Tarıma dayalı ekonomik yatırımların hibe miktarları arttırıldı

Kasımpaşa ile Kayserispor maçını yönetecek hakem açıklandı

Kasımpaşa ile Kayserispor maçını yönetecek hakem açıklandı

Kayseri'yi karlı ve soğuk bir hafta sonu bekliyor

Kayseri’yi karlı ve soğuk bir hafta sonu bekliyor