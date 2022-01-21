Aile Hekimleriyle Psikiyatrik Acil Durumlar Toplantısı

Kentte artan intihar vakaları nedeniyle Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bilinçlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli katılımıyla gerçekleşen toplantıya İlçe Sağlık Müdürleri ve aile hekimleri de katıldı. Zoom üzerinden yapılan toplantıda yaşanan intihar vakalarını önlemeye yönelik yapılan saha çalışmaları ve tedavi hizmetleri değerlendirildi. Hayata geçirilen Sağlıklı Hayat Merkezleri üzerinden psikolojik destek verilmesi konularında fikir alışverişlerinde bulunulan toplantıda konuşan İl Sağlık Müdürü Benli, "İntiharlar için 2’nci ve 3’üncü basamakta gerekli yardımı yapacak şekilde İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bir yapı oluşturuldu. Siz Aile hekimlerinin bu tür vakalara biyopsikososyal ve bütüncül yaklaşım sergileyerek yaklaşması önemli bir unsur. Bir tek kişinin bile hayatına dokunabilme ve onu tekrar hayata bağlamanın değeri ölçülemez. Sahada görevlenen arkadaşlar ile de neler yapılabilir, nerelere dokunabiliriz diye sürekli araştırıyoruz " dedi. Toplantı görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.