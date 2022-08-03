NEVÜ Rektörü Aktekin, Üniversite Adayı Kayserili gençlerle buluştu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), dokuzuncusu Kayseri Üniversitesi tarafından koordine edilen 'Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı'na katıldı. NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin NEVÜ standını ziyaret eden öğrencilerle sohbet ederek üniversite hakkında bilgi verdi.

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  • 03.08.2022 13:06
  • Güncelleme: 03.08.2022 13:06
NEVÜ Rektörü Aktekin, Üniversite Adayı Kayserili gençlerle buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), dokuzuncusu Kayseri Üniversitesi tarafından koordine edilen ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı’na katıldı. NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin NEVÜ standını ziyaret eden öğrencilerle sohbet ederek üniversite hakkında bilgi verdi.

Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından, üniversite adayı gençlerin hem üniversiteleri daha yakından tanıyabilmeleri hem de doğru tercih yapabilmelerine katkı sağlamak amacıyla daha önce Erzincan, Sivas, Tokat, Amasya, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde’de düzenlenen ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarları’ Kayseri ile devam ediyor. Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen fuarın açılışını gerçekleştiren NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve protokol üyeleri fuar alanını gezerek stant görevlilerinden bilgi aldı.

NEVÜ Standına Yoğun İlgi

Alanında uzman personel ile fuarda yerini alan NEVÜ tanıtım standına üniversite adayı gençler ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, NEVÜ standını ziyaret eden öğrencilerle sohbet ederek; üniversitenin nitelikli akademik kadrosu, geniş ölçekli bölüm ve programları, fiziki alt yapısı, sosyal tesisleri ve barınma olanakları hakkında öğrencilere ve ailelerine bilgi verdi.

İHA

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