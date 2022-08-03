Melikgazi'den Gürpınar Mahallesi sakinlerine pazaryeri müjdesi

İlçenin birçok mahallesinde çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediyesi, Gürpınar Mahallesi sakinlerine daha iyi hizmet vermek adına kapalı pazar yeri çalışmalarına başladı.

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  • 03.08.2022 12:59
  • Güncelleme: 03.08.2022 12:59
Melikgazi'den Gürpınar Mahallesi sakinlerine pazaryeri müjdesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İlçenin birçok mahallesinde çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediyesi, Gürpınar Mahallesi sakinlerine daha iyi hizmet vermek adına kapalı pazar yeri çalışmalarına başladı.

İhtiyaç olan yerlerde bir bir ihtiyaçları giderdiklerini ve vatandaşların talebi üzerine Gürpınar’da çalışmalara başladıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu “Melikgazi Belediyesi olarak mahalle sakinlerimizin hiçbir şeyden geri kalmasını istemiyoruz. Vatandaşlarımızın her biri en konforlu, sosyal alanlarda hizmet alsınlar istiyoruz. Onların istekleri üzerine çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Halkımıza en iyi hizmeti verebilmeyi kendimize amaç edindik. Yapım çalışmalarına başlanan pazar yerinde sunulacak olan hizmetlerden mahalle sakinleri en güzel şekilde faydalanacaklar. Gürpınar Mahallesi sakinlerine yapım çalışmalarına başlamış bulunduğumuz pazar yerimiz için şimdiden hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

325 metrekarelik alanda yapılacak olan pazar yeri 27 metre uzunluğa 12 metre derinliğe sahip. Üstü kapalı alana sahip pazar yerinin 24 esnaf kapasiteli olması planlanıyor.

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İHA

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