NEVÜ İHA operatörü yetiştirecek

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü İnsansız Hava Aracı (İHA) Teknolojisi ve Operatörlüğü Programı’na 2022-2023 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini alacak.

NEVÜ Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu, Senato kararları ve NEVÜ Rektörlük onayı ile Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü İHA Teknolojisi ve Operatörlüğü Programı’na 2022-2023 eğitim-öğretim yılında ilk kez 30 öğrenci alınacak. Türkiye’nin son yıllarda yerli ve milli savunma sanayi ve dünyanın önde gelen İHA teknoloji üreticisi olduğunu belirten NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin; “Biz de göreve geldiğimizde tüm bu güzel ve başarılı girişimlere katkıda bulunmak ve ülkemizin bu alandaki kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak üzere üniversitemiz bünyesinde İHA Teknolojileri ve Operatörlüğü Programı’nı açtık. Bu alanda uzmanlaşmak isteyen siz sevgili öğrencilerimizi programımıza bekliyoruz” dedi. Rektör Aktekin; "Ülkemiz son yıllarda milli ve yerli üretimde büyük hamleler yaparak birçok alanda kendi ihtiyacını karşılayan, hatta bunları başka ülkelere ihraç eden bir ülke konuma geldi. Türkiye olarak özellikle daha düne kadar teknolojileri ithal eden bağımlı bir ülke iken, son yıllarda savunma sanayinde ardı ardına yapılan büyük yatırım ve hamleler neticesinde, bugün artık tamamen yerli ve milli insansız hava aracı olarak tabir ettiğimiz İHA ve Silahlı SİHA’ları üreten ve satan sayılı ülkeler arasındayız. Diğer taraftan başta ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü koruma adına gerek yurt içi gerekse yurt dışında yürütülen birçok operasyonda elde edilen başarılarda bu milli ve yerli savunma gücümüzü hep birlikte görüyor ve gururlanıyoruz. Üniversite olarak ülkemiz açısından stratejik öneme sahip İHA teknoloji ve operasyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunarak bu teknolojiyi kullanabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmeye devam edeceğiz. Üniversitemiz Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü İHA Teknolojisi ve Operatörlüğü Programı’nın açılışına verdikleri desteklerinden ötürü başta Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar olmak üzere YÖK Üyelerine şahsım, üniversitemiz ve şehrimiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.