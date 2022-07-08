Nevşehir'de 'Demokrasi Zaferi Konseri'

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi tarafından 'Demokrasi Zaferi Konseri' düzenlenecek. Konserde İlahi Sanatçısı Abdurrahman Önül ve ünlü sanatçı Ali Kınık sahne alacak.

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  • 08.07.2022 09:25
  • Güncelleme: 08.07.2022 09:25
Nevşehir'de 'Demokrasi Zaferi Konseri'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi tarafından ‘Demokrasi Zaferi Konseri’ düzenlenecek. Konserde İlahi Sanatçısı Abdurrahman Önül ve ünlü sanatçı Ali Kınık sahne alacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Nevşehir Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı etkinliklerle anılacak. Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün hazırladığı özel program 15 Temmuz 2022 Cuma günü saat 21.00’da TÜİK Meydanı’nda gerçekleştirilecek. İlahi sanatçısı Abdurrahman Önül’ün Türk Tasavvuf Musikisi Konseri ile başlayacak programda hain darbe girişimini anlatan sinevizyon gösterileri de dev ekrandan yayımlanacak.

Programda ayrıca ünlü sanatçı Ali Kınık’ta sahne alacak ve sevilen eserlerini o gece Nevşehirliler için seslendirecek.

İHA

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