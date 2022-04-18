NEVÜ'de 'Öğrencilere Yönelik' etkinlikler devam ediyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) tarafından öğrencilere yönelik Kişisel Gelişim ve Etkili İletişim İnteraktif (Uygulamalı) Eğitim Programı, DGS'ye Hazırlık çerçevesinde Matematik Kursu ve Kişisel Gelişim ve Motivasyon Atölyesi etkinlikleri düzenlendi.

PAYLAŞ
  • 18.04.2022 14:06
  • Güncelleme: 18.04.2022 14:06
NEVÜ'de 'Öğrencilere Yönelik' etkinlikler devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) tarafından öğrencilere yönelik "Kişisel Gelişim ve Etkili İletişim İnteraktif (Uygulamalı) Eğitim Programı", "DGS’ye Hazırlık çerçevesinde Matematik Kursu" ve "Kişisel Gelişim ve Motivasyon Atölyesi" etkinlikleri düzenlendi.

NEVÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) bünyesinde Öğr. Gör. E. Eylül Erul koordinatörlüğünde gerçekleştirilen "Kişisel Gelişim ve Etkili İletişim İnteraktif (Uygulamalı) Eğitim Programı" etkinliği, Öğr. Gör. Ömer Akçayır ve Öğr. Gör. Gülçin Çalışkan koordinatörlüğünde "DGS’ye Hazırlık Çerçevesinde Matematik Kursu" etkinliği ve Öğr. Gör. Nurdan Demir koordinatörlüğünde "Kişisel Gelişim ve Motivasyon Atölyesi" etkinliği öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Kişisel Gelişim ve Etkili İletişim İnteraktif (Uygulamalı) Eğitim Programı

Öğr. Gör. E. Eylül Erul koordinatörlüğünde gerçekleştirilen "Kişisel Gelişim ve Etkili İletişim İnteraktif (Uygulamalı) Eğitim Programı" etkinliği ile meslek yüksekokulu öğrencilerinin kişisel gelişimlerine destek olmak ve mesleki hayatta karşılaşacakları zorlukları aşmalarına yardımcı olmak amaçlandı. Bu amaçla yapılan 3 saatlik seminer programında; kendini tanıma ve tanıtma becerileri, öz güveni arttırma çalışmaları, sahne (kürsü) ve mikrofon korkusunu yenme uygulamaları, iletişim kavramı, öğeleri ve teknikleri, beden dili kavramı ve örnek uygulamalar, sunum kavramı ve sunum teknikleri gibi konular interaktif (uygulamalı) yöntemlerle ele alındı.

"DGS’ye Hazırlık Çerçevesinde Matematik Kursu"

Öğr. Gör. Ömer Akçayır ve Öğr. Gör. Gülçin Çalışkan koordinatörlüğünde gerçekleştirilen "DGS’ye Hazırlık Çerçevesinde Matematik Kursu" çalışmasıyla meslek yüksekokulu öğrencilerinin dikey geçiş sınavı (DGS) için matematik becerilerine destek olmak amaçlandı. Bu amaçla yapılacak olan matematik çalışmasında genel olarak DGS sınavında sorulan matematik sorularına yönelik olarak soru çözümü gerçekleştirilmekte ayrıca DGS’ye nasıl çalışılacağı konusunda bilgiler verildi.

"Kişisel Gelişim ve Motivasyon Atölyesi"

Öğr. Gör. Nurdan Demir koordinatörlüğünde meslek yüksekokulu öğrencilerinin kişisel ve mesleki gelişimlerine destek olmak amacıyla, "Kişisel Gelişim ve Motivasyon Atölyesi" etkinliği gerçekleştirildi. Bu amaçla yapılacak olan atölye çalışmasında genel olarak öğrenme ve başarının ne olduğu, hedef belirleme ve bu hedeflere nasıl ulaşılacağı, başarıya giden yolda motivasyonun nasıl artırılacağı, karşımıza çıkan engelleri aşma yöntemleri, olumlu ve doğru düşünme teknikleri gibi konular interaktif yöntemlerle ele alındı. "Kişisel Gelişim ve Motivasyon Atölyesi" etkinliği çerçevesinde ayrıca 10 hafta sürecek atölye çalışmaları düzenlenmekte.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Melikgazi'de yüzme kursu kayıtları başladı

Melikgazi'de yüzme kursu kayıtları başladı

AGÜ, ATHENA'ya üye oldu

AGÜ, ATHENA'ya üye oldu

Gülderdi: 'Altın haftaya yukarı trendle başladı'

Gülderdi: “Altın haftaya yukarı trendle başladı”

Diş Hekimleri Odasında Umut Kural dönemi

Diş Hekimleri Odasında Umut Kural dönemi

Arama kurtarma dernekleri iftarda buluştu

Arama kurtarma dernekleri iftarda buluştu

Erciyes Kayserililer Derneği Geleneksel İftar Yemeğinde Buluştu

Erciyes Kayserililer Derneği Geleneksel İftar Yemeğinde Buluştu

Çok Okunanlar
1
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

2
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

3
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

4
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

5
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

6
İncesu Belediyesi'nden işçilere rekor zam

İncesu Belediyesi’nden işçilere rekor zam

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Minik-Yıldız Kayseri İl Birinciliği tamamlandı

Minik-Yıldız Kayseri İl Birinciliği tamamlandı

Fırtına Kayseri'yi vurdu

Fırtına Kayseri'yi vurdu

DAHA FAZLA
Kayseri'de şok eden hırsızlık: Çekerek otomobil çaldılar

Kayseri'de şok eden hırsızlık: Çekerek otomobil çaldılar

Başkan Büyükkılıç, ilahiyat öğrencileri ile kariyer günlerinde buluştu

Başkan Büyükkılıç, ilahiyat öğrencileri ile kariyer günlerinde buluştu

Bisiklet ve elektrikli bisiklet faresi polisten kaçamadı

Bisiklet ve elektrikli bisiklet faresi polisten kaçamadı

Yakalanacağını anladı, 1. kattan atladı

Yakalanacağını anladı, 1. kattan atladı

Şampiyon Basketbol Erkek Takımı Sporcularından Rektör Çalış'a ziyaret

Şampiyon Basketbol Erkek Takımı Sporcularından Rektör Çalış'a ziyaret