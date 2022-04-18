Gülderdi: 'Altın haftaya yukarı trendle başladı'

 Amerika'daki resesyon haberleri nedeniyle Ons'taki hareketlilik yukarı yönde oldu. Altın ve Döviz kurları hakkında konuşmalarda bulunan Sarraf Gülderdi, altının haftaya yukarı trendle başladığını dile getirdi.

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  • 18.04.2022 13:31
  • Güncelleme: 18.04.2022 13:31
Gülderdi: 'Altın haftaya yukarı trendle başladı'

Amerika’daki resesyon tehlikesi büyüdükçe ONS fiyatında yukarı yönlü hareketler meydana gelmeye başladı. Bunlarla birlikte Türkiye’deki altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Sarraf İhsan Gülderdi, ONS artışının fiyat değişikliğinde etkisinin büyük olduğunun altını çizerek, “Altın haftaya yukarı trendle başladı. Bununda en büyük haberi Amerika’daki resesyon haberleriydi.  Resesyon tehlikesi büyüdükçe ONS fiyatında yukarı yönlü hareketlere neden olur. ONS bugün 5 haftanın zirvesine çıktı. Şuanda 1992’yi görmüş durumdayız. Özellikle döviz fiyatlarını sabit kalması ve ONS fiyatlarının yukarı yönlü hareketi ile birlikte altında da yukarı yönlü hareketler gözlendi. Bugün altında yüzde 1,5’luk bir yükselişle güne başladı. Dövizde 14,60’dan dolar ve 15,80’den de Euro alıcısını buluyor. Has atlın şuanda 936 liraya kadar çıktı. Geçen hafta bu fiyat 910 lira bandıydadı. Riskli ortam devam ettiği sürece ONS fiyatında yukarı yönlü hareketler gözlenebilir” ifadelerini kullandı.

Bayram öncesi dövizde artış görülürse altın fiyatlarında da yükselişler yaşanabileceğinin altını çizen Gülderdi, “Önümüzdeki dönemde FED’in 50 baz puanlık bir faiz artırımı yapması bekleniyor. Bu nedenle de fiyatların yukarı yönlü olacağını ön görüyorum. Bu gerilim devam ettiği sürece risk iştahı artacaktır. Döviz fiyatlarında fazla oynama beklemiyorum fakat dövizde hareketlilik başlarsa bayram öncesi altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler gözlenebilir” diye konuştu.

1ha

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