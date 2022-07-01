NEVÜ akademik yılı tamamladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi düzenlenen törenle 2021-2022 akademik yılını tamamladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) 2021 - 2022 akademik yılı düzenlenen mezuniyet töreni ile sona erdi. NEVÜ Şinasi Kuş Kongre Merkezinde düzenlenen törene Vali İnci Sezer Becel, Alay Komutanı Albay Murat Bahattin Yakın, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat ile birlikte diğer protokol üyeleri, akademik personel, öğrenci ve veliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan mezuniyet töreni, Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerinin sunduğu müzik dinletisi ile devam etti. Törende konuşma yapan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, "Çok önemli bir öğrenim yolculuğunun ardından hedefe ulaşmanın ve aynı zamanda yeni bir başlangıca vesile olmanın sembolü olan bu önemli ve mutlu günde siz kıymetli mezunlarımızı en iyi dileklerimle kutluyor, hayatınız boyunca sağlık ve mutluluk ve başarılar diliyorum. Öğrenim yolculuğunun ardından öğrencilerimizin alacağı mezuniyet belgeleri şüphesiz kendi emekleri, ailelerinin ve hocalarının katlıları ile hak ettikleri bir üründür" dedi.

Vali İnci Sezer Becel de öğrencilere seslenerek, “Türlü türlü sınavlardan geçerek bu günleri geldiniz. Asıl büyük sınavın bundan sonra yaşarken ve mesleğinizi yaparken de unutmamak lazım. Onun için hiç karamsarlığa kapılmayacağız. Hayat dikensiz gül bahçesi değil. Her biriniz yaşarken türlü türlü zorluklarla karşılaşacaksınız. Ama bu karşılaştığınız zorluklar sizin moralinizi, gelecek ile ilgili hedeflerinizi ve mücadelenizi kesinlikle aksatmasın” şeklinde konuştu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2021 - 2022 akademik yılı mezuniyet töreni bölümlerinde dereceye giren öğrencilere diploma ve ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.