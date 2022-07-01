Erciyes'te istişare toplantısı

Pazar günü oynanacak olan Birinci AmatörKüme Play-Off ve Play-Out maçlarında mücadele edecek takımların temsilcileri Erciyes'te düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

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  • 01.07.2022 16:49
  • Güncelleme: 01.07.2022 18:45
Erciyes'te istişare toplantısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Pazar günü oynanacak olan Birinci AmatörKüme Play-Off ve Play-Out maçlarında mücadele edecek takımların temsilcileri Erciyes’te düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü’nün Erciyes’te bulunan tesislerinde gerçekleştirilen istişare toplantısına Kayseri Gençlikve Spor İlMüdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri ASKFBaşkanı Mutlu Önal, TÜFADKayseri Şube Başkanı Osman Yozgat, Futbol Temsilcisi Mehmet Yücel ile Play-Off ve Play-Out müsabakalarına çıkacak takımların temsilcileri katıldı.

Gençlik ve Spor İlmüdürü Ali İhsanKabakcı, amatör futbol konusunda tüm imkanları seferber ettiklerini dile getirerek, “Argıncık Stadı’na 1 milyon TL değerinde kar küreme aracı aldık. Bir tane daha almak için girişimlerimiz sürüyor. Amatör kulüplerimizin en iyi şartlarda mücadele etmesi için çabalıyoruz.Bir biz aileyiz” dedi.

ASKF Başkanı Mutlu Önal ise hafta sonu oynanacak olan kritik maçlarda herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini ve maçların sorunsuz bir şekilde tamamlanması gerektiğini söyledi.

Son olarak konuşanTÜFAD Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat ise, “Böyle stresi yüksek maçlarda antrenörlerimize önemli görevler düşüyor. Düzenli şekilde yaptığımız eğitim ve bilgilendirme toplantıları ile antrenörlerimizi böylesi önemli maçlar için hazır hale getirmeye çalışıyoruz.Tüm takımlara başarılar diliyorum” dedi.

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İHA

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