ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Yeni Mezunlarını Verdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim dönemi mezunlarını verdi.

Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sultan Taşçı ile akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sultan Taşçı, törende yaptığı konuşmasında mezun öğrencileri tebrik etti. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış da konuşmasında Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin ERÜ’nün lokomotif fakültelerinden birisi olduğuna dikkat çekerek; “Sağlık Bilimleri Fakülteleri arasında nitelik bakımından güçlü ve önemli bir yere sahip olan Fakültemiz, kuruluşundan bu yana her geçen gün yükselen başarı grafiği ile üniversitemizin önemli lokomotif fakültelerinden olmuştur. Mezuniyet sonrası yüksek lisans ve doktora programlarında da aktif olan Sağlık Bilimleri Fakültemiz, alanlarında ilgili değerlendirme ve akreditasyon kuruluşları tarafından da akredite edilerek, uluslararası alanda da adından söz ettiren fakültelerimizdendir” dedi.

Mezun öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar dileyen Rektör Çalış; “Bir sağlık çalışanı olarak meslek hayatınızda toplum sağlığını gözeten, meslek etik ilkelerine bağlı, çalışkan, araştıran ve en önemlisi de işini severek yapan bireyler olacağınızdan hiç şüphemiz yok” diye konuştu. Konuşmalarının ardından dönem birincisi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencisi Dilara Avcı mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Tören, mezun öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi.