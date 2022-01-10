Nevşehir Valisi gazetecilerin fotoğrafını çekti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gazetecilerin fotoğrafını çekti.

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  • 10.01.2022 12:48
  • Güncelleme: 10.01.2022 12:48
Nevşehir Valisi gazetecilerin fotoğrafını çekti
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Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde gazetecilerin fotoğrafını çekti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebeti ile Nevşehir’de görev yapan basın mensupları ile sabah kahvaltısında bir araya geldi. Nevşehir İl Jandarma Alay Komutanı B.Murat Yakın, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Nevşehir İl Özel İdare Genel Sekreteri Kamil Duru, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Cengiz Ekici, Kapadokya Alan Başkan Yardımcısı Yunus Başer ile Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici, Küresel Gazeteciler Konseyi Nevşehir İl Başkanı Muammer Başer ve çok sayıda gazeteci katıldı. Vali Becel, programda, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Basın mensuplarına teşekkür eden Becel, “Nevşehir’imizin tarihi ve turizm değerlerini Kapadokyamız yer altı ve yer üstü zenginliklerini dünyaya tanıttığınız ve ilimizin zenginliklerine değer kattıklarınızdan dolayı kamuoyu çalışmalarında valiliğimize mesleklerinden dolayı kurum ve kuruluşlar adına teşekkürlerimi ifade ediyorum. Her konuda toplumu aydınlatma gibi önemli bir kamu görevini ifade ediyorsunuz. Hep birlikte kamu görevi ifade etmenin mutluluğunu bahtiyarlığını ifade etmek istiyorum, bir kez daha hepinize teşekkür ediyorum. Her geçen gün büyüyen ve gelişen yapısıyla ülkemiz ve dünya turizminde önemli yere sahip olan ilimizin bu potansiyelinin ortaya çıkarılmasında ve ilimizin ulusal ve uluslararası alanda etkin tanıtımında yapılan işlerin başarıya ulaşmasında ve ilimizin markalaşmasında siz çok kıymetli basın mensuplarımızın bir katkısı olduğunda bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.

Program sonrasında gazeteciler ile hatıra fotoğrafı çektiren Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, daha sonra gazetecilerin toplu fotoğrafını çekti.

İHA

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