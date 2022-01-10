Kayseri'yi yağışlı ve soğuk bir hafta bekliyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. 10 – 14 Ocak 2022 tarihlerini kapsayan hafta içinde Kayseri merkezde sıcaklık en yüksek 7 - 8 derecelerde, en düşük sıfırın altında 10 derece olması bekleniyor.

Kayseri ve ilçelerinde bugün (Pazartesi) ve yarın yağmurlu bir hava olması tahmin ediliyor. Çarşamba günü il ve ilçelerde karla karışık yağmur, Perşembe günü kar yağışı tahmin ediliyor. Cuma günü ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

PINARBAŞI, SARIZ ve TOMARZA DONACAK

Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza ilçeleri, 10 – 14 Ocak haftasını, hava durumu olarak Kayseri merkez değerlerine yakın geçirecek. Ancak soğuk hava bu ilçelerde iyiden iyiye kendini hissettirecek. Özellikle Cuma günü Pınarbaşı’da termometrelerin eksi 22’yi, Sarız’da eksi 18’i ve Tomarza’da eksi 15 dereceyi görmesi bekleniyor.