Kaçak ördek avlayan şahsa ceza

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak olarak avlanan 1 kişiye ceza yazıldı.

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  • 10.01.2022 11:56
  • Güncelleme: 10.01.2022 12:07
Kaçak ördek avlayan şahsa ceza
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak olarak avlanan 1 kişiye ceza yazıldı.

Ekiplerce hafta sonu Kayseri’nin çeşitli noktalarında yapılan denetimlerde avcıların yasalar çerçevesinde av yapıp yapmadığı denetlenirken ses cihazıyla ördek avı yapan bir kişiye idari işlem uygulandı. Ayrıca ekiplerce av esnasında kullanılan ses cihazına da el konuldu.

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İHA

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