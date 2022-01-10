Hırsızlık Operasyonunda 5 Gözaltı

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan operasyon sonucunda müstakil evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Adrese düzenlenen operasyonda 70 grama yakın uyuşturucu madde de ele geçirildi. 

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  • 10.01.2022 11:38
  • Güncelleme: 10.01.2022 11:38
Hırsızlık Operasyonunda 5 Gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kent genelinde çeşitli çalışmalar sürdürüyor. Bu kapsamda bir ev tespit edilerek, belirlenen adrese sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. H.A. (28), E.S. (33), U.Ş (33), İ.B (23), U.A (20) isimli şahıslar gözaltına alındı. H.A isimli şüphelinin de hırsızlık suçundan aranan şahıs olduğu tespit edildi. 

BGC

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