Hırsızlık Operasyonunda 5 Gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kent genelinde çeşitli çalışmalar sürdürüyor. Bu kapsamda bir ev tespit edilerek, belirlenen adrese sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. H.A. (28), E.S. (33), U.Ş (33), İ.B (23), U.A (20) isimli şahıslar gözaltına alındı. H.A isimli şüphelinin de hırsızlık suçundan aranan şahıs olduğu tespit edildi.