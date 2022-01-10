Kayseri'de koronavirüs sayısı yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25-31 Aralık tarihleri arasında 100 bin kişide görülen vaka sayısı haritasını açıkladı. Risk haritasına göre Kayseri'de vaka oranı bir önceki haftaya göre yükseliş gösterdi. Geçen hafta 100 bin nüfusa oranla 41,58 olan vaka sayısı bu hafta 47,63 olarak kayıtlara girdi. Yükseliş oranı 6,05 oldu.

Bakan Koca ise paylaşımında vaka yoğunluğunun en çok artan illerini, “25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli” şeklinde açıkladı.

Bakan Koca bir önceki paylaşımında ise hastaneye yatış oranlarını verdi. Omicron kaynaklı vakaların artış merkezinde İstanbul’un olduğunu belirten Koca, “Son üç hafta içinde, Türkiye genelinde hastaneye yatışlarda yüzde 6,2 artış oldu. Yoğun bakım ve entübasyonda belirgin düzeyde artış yok. Kayıplarımızın büyük kısmı, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlar” açıklamasını yaptı.