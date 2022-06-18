Nevşehir'de YKS öncesi trafikte yoğunluk yaşandı

Nevşehir'de 13 bin 209 adayın katıldığı YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi başladı.

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  • 18.06.2022 11:32
  • Güncelleme: 18.06.2022 11:32
Nevşehir'de YKS öncesi trafikte yoğunluk yaşandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de 13 bin 209 adayın katıldığı YKS’nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi başladı.

Sınav öncesi Nevşehir’de trafikte yoğunluk yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kavşaklarda yoğunlaşan trafiğe müdahale ederek adayların sınava girecekleri okullara sorunsuz gitmesini sağladı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde sınava girecek olan adaylar sınav öncesi trafikte yoğunluk yaşarken, Zübeyde Hanım Caddesi’nde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sınava girecek adaylar kadar veliler de heyecanlıydı. Sınava adaylarla birlikte gelen veliler okul çevresinde yoğunluk oluşturdu. Güvenlik görevlileri sınava girecek öğrencilerin konsantrasyonunun dağılmaması için okul çevresindeki velileri uzaklaştırdı. Kızının sınavdan çıkmasını okul bahçesinde kitap okuyarak bekleyen Rukiye Kalem, “kızım sınava girdi. Sınava giren tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Biz de çok heyecanlıyız. Rabbim yardımcıları olsun” dedi. Meryem Bayram da “İnşallah tüm öğrenciler çalışmalarının karşılığını alırlar” şeklinde konuştu.

Diğer veliler de yine ortak temennide bulunarak sınava giren tüm çocuklara başarılar diledi.

İHA

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