Amigo Halil Kurt, Kırşehir Belediyesi önünde eylem yaptı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyespor amigosu Halil Kurt, Kırşehir Belediyesi önünde tek kişilik eylem yaptı.

Kırşehir Belediyespor takımının şampiyon olarak Amatör Lig’den çıkışı ve 2. Lig’de geldiği durumu anlatan Amigo Halil Kurt, yaşanan sürecin sorumlusu olarak Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu’nu işaret etti. 2. Lig’de mücadele eden ve bu sezon Play-Off şansı da olmayan yeşil-beyazlı takımın amigosu Kurt, Kırşehir Belediyespor’un kurumsal kimliği olduğunu ve hiçbir yöneticinin de çiftlik olarak görebileceği bir yer olmadığını söyledi. Belediye binası önünde tek kişilik eylem yapan Kurt, "Takımın içerisinde bulunduğu ayak oyunlarını kınıyorum. Taraftar olarak yanlış yönetimle birlikte vizyonu olmayan kişilerin rant içerisinde olduklarını düşünüyoruz. Su ve emlak faturalarından takımın gelir kaynağı olduğunu bilmekteyiz. Kimsenin kulüp üzerinde nakit alacağı olamaz. Takım ticarethane değildir" dedi.

Kırşehir Belediyesi’nin Kırşehir Belediyespor takımını şampiyon olarak devraldığını ve gidişatın olumsuz olduğunu aktaran amigo Halil Kurt, "Altın tepside devraldığınız Kırşehir Belediyespor takımına haksızlık yapamazsınız. Kamuoyuna Kırşehir Belediyespor’un gelirlerini açıklayın. Belediye başkanının seçimler öncesi açık çek verdiği sözünün üzerinden 3 yıl geçti. Taraftar olarak verdiği sözü tutmasını istiyoruz. Kırşehir Belediyespor taraftarı olarak kendisine teveccüh gösterdik ama pişmanız" diye konuştu. Belediye binası önünde alınan güvenlik önlemleriyle yapılan tek kişilik eylem olaysız şekilde sona erdi.

TFF 2. Lig’de mücadele eden Kırşehir Belediyespor’da Başkan Mustafa Bulut, ödenek yetersizliği nedeniyle kulüple olan bağlantısını kestiğini açıkladıktan sonra kulübü iş insanı Çağatay Han Torun devralmıştı.