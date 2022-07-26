Nevşehir'de genç sporcular başarılarıyla göz kamaştırıyor

Nevşehir'de amatör sporun en büyük destekçisi olan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında spor hayatlarını sürdüren gençler, son iki yılda katıldığı ulusal ve uluslararası müsabakalarda 139 madalya kazandı.

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  • 26.07.2022 12:49
  • Güncelleme: 26.07.2022 12:49
Nevşehir'de genç sporcular başarılarıyla göz kamaştırıyor
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Nevşehir’de amatör sporun en büyük destekçisi olan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında spor hayatlarını sürdüren gençler, son iki yılda katıldığı ulusal ve uluslararası müsabakalarda 139 madalya kazandı.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki faaliyetlerini sürdüren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Nevşehirli gençlerin alanında uzman antrenörler eşliğinde spor yapmalarına olanak sağlıyor. Halen 15 farklı branşta253 lisanlı sporcuya sahip olan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nde aktif sporcu sayısı her geçen gün artıyor. Birçoğu branşlarında milli takıma seçilme başarısı göstererek ay yıldızlı formayı giyen kulüp sporcuları son iki yılda Atıcılık ve Avcılık, Atletizm, Boks, Engelli Atletizm, Futbol, Güreş, Halk Oyunları, Halter, Masa Tenisi, MMA-Taekwando, Spor Tırmanış, Su Toplu, Kort Tenis, Voleybol ve Yüzme branşlarında düzenlenen birçok bölgesel, ulusal ve uluslararası turnuva ve şampiyonalara katılarak Nevşehir’i ve ülkemizi başarıyla temsil etti. Bu şampiyonalarda 16 altın, 54 gümüş ve 69 bronz madalya kazanan sporcular göz doldurdu. Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün sporcularının başarıları ülke sınırlarını da aştı. Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Yaşar Karaca, geçtiğimiz aylarda Meksika’nın Leon kentinde organize edilen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası’nda silkmede 158 kg kaldırarak dünya ikincisi olurken genç sporcu bu derecesi ile Türkiye’ye gümüş madalya kazandırdı. Bir başka milli sporcu Mustafa Sacit Sümer ise Türk milli takımı forması ile Balkan Spor Tırmanış Şampiyonası’na katılarak Balkan 2.si olmayı başardı.

Nevşehirli gençlerin spor yapmalarına olanak sağlamak için belediye olarak hem spor yatırımlarını hem de amatör sporlara olan desteklerini sürdüreceklerini belirten Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, elde ettikleri başarılardan dolayı Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün sporcuları, antrenörleri ve yöneticilerini tebrik etti.

İHA

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