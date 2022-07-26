FSM mahallesine yeni park

Nevşehir Belediyesi tarafından Fatih Sultan Mehmet Mahallesi içerisinde basketbol ve futbol sahalarının da bulunacağı yeni bir park yapılıyor.

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  • 26.07.2022 12:50
  • Güncelleme: 26.07.2022 12:50
FSM mahallesine yeni park
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Belediyesi tarafından Fatih Sultan Mehmet Mahallesi içerisinde basketbol ve futbol sahalarının da bulunacağı yeni bir park yapılıyor.

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bir yandan mahallelerdeki mevcut parkların bakım ve onarım çalışmalarını sürdürürken bir yandan da kente yeni parklar kazandırıyor. Belediye ekipleri bu çerçevesinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde yeni bir parkın daha yapımına başladı. Ersular İlkokulu üzerindeki 5 bin 900 metre kare büyüklüğündeki bir alanda yapılan park içerisinde basketbol ve futbol sahası bulunacak. Çocuklar için çocuk oyun gruplarının da olacağı parkta mahalle sakinleri için kent mobilyaları yerleştirilecek. Yürüyüş yolları ile birlikte spor kondisyon aletlerinin de yerleştirileceği parkta aynı zamanda aydınlatma çalışması da yapılacak.

Çok sayıda yeni ağaç ve süs bitkisinin dikileceği parkın Ağustos ayı içerisinde açılması planlanıyor.

İHA

Kayseri Gündem
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