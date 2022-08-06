Nevşehir'de alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Nevşehir'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı aracın takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

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  • 06.08.2022 01:48
  • Güncelleme: 06.08.2022 01:48
Nevşehir'de alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı aracın takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 15 Temmuz Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Şifa köprülü kavşağında meydana geldi. Kontrolden çıkan Yaşar H. İdaresindeki 50 DK 087 plakalı panelvan araç yolda takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüsü Yaşar H. ve araçta bulunan Nazım D. yaralandı. Araç sürücüsü Yaşar H.’nin 112 ekipleri tarafından tedavisi yapılırken aynı kazada yaralanan arkadaşını teselli etmesi kameralara yansıdı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan araç sürücüsünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

İHA

Kayseri Gündem
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