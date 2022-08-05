Kayseri’de toplu ulaşıma zam geldi

Toplu ulaşım gider artışları dikkate alınarak yenilenen tarifeye göre, tam bilet 5,50 TL’den 6,50 TL’ye, indirimli bilet ise 2.75 TL’den 3,25 TL’ye yükseldi. UKUME tarafından yapılan açıklamaya göre yeni toplu taşıma tarifesi 8 Ağustos 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak.

YENİ ÜCRET TARİFELERİ

8 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uygulanacak yeni toplu taşıma fiyatları ise şu şekilde:

Tam bilet: 6,50 TL,

İndirimli bilet: 3,25 TL,

Abonman tam (Aylık 140 biniş): 330 TL,

Abonman indirimli (Aylık 140 biniş): 155 TL,

Erken Ulaşım ve Aktarmalı Hatların Tam Tarifesi: 5,45 TL,

Erken Ulaşım ve Aktarmalı Hatların İndirimli Öğrenci Tarifesi: 2,90 TL.