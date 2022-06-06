Netcom Bilgisayar, MMG-EURITECH Bilişim Zirvesine katıldı

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) tarafından Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen MMG-EURITECH Avrasya Ar-Ge, İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi 1-3 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi.

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  • 06.06.2022 12:43
  • Güncelleme: 06.06.2022 12:43
Netcom Bilgisayar, MMG-EURITECH Bilişim Zirvesine katıldı

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) tarafından  düzenlenen MMG-EURITECH Avrasya Ar-Ge, İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirildi.

MMG tarafından 5’incisi düzenlenen programın 1. Gününde Savunma teknolojileri, 2.gününde Enerji, Gıda ve Sağlığı, 3.günün gününde Finansman Teknolojileri konuları konuşuldu.

Programda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji ve Tabi kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı M. Fatih Kaçır, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin CEO, Genel Müdür ve üst düzey yöneticileri konuşmalar gerçekleştirdi ve sergi alanı ziyareti yapıldı.

MMG Genel başkanı Bülent Şen, zirveye gençlerin yoğun katılım gösterdiğini, bunların çoğunluğunun da müteşebbis olduğunu kaydetti.

Gençleri burada girişimci ve yatırımcılarla buluşturduklarını aktaran Şen, "Türk gençlerinin gücünü göstermeye çalışıyoruz. 'Müteşebbis olun, yatırımcı olun.' diyoruz. Türkiye'nin ciddi bir genç potansiyeli var. Türkiye büyüyen bir ülke, inşallah dünyada ilk 10 ekonomi arasına girebilecek bir ülke. Salonları doldurduk. Stantlarımız doluydu. Kamu ve özel sektör gerçekten önemli bir ilgi gösterdi. Uluslararası bir mod kattık, ilgi ülke temsilcilerini dinledik. Ülkemizdeki girişimcileri ve yatırımları anlattık, onlar da kendi ülkelerindeki durumu anlattı. O ülkelerle beraber yeni neler üretebiliriz bunun derdindeyiz." diye konuştu.
Programa Mimar ve Mühendisler Grubu Kayseri şube başkanı Fatih Kaya, yönetim kurulu üyeleri ve Üniversiteli MMG üyeleri katılım sağladı.

Sergi alanında ise 1986 yılında Kayseri’de kurulmuş olan NETCOM firmasının standı yoğun ilgi gördü.
 

Haber Merkezi

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