70 yaşındaki Nermin teyzenin azmi

Kayseri’de Kocasinan Halk Eğitim Merkezi tarafından Hayat ve Öğrenme Haftası çerçevesinde ‘Yıl Sonu Ürün Sergisi’ açılışı yapıldı. 4 sene önce çini boyama sanatı alanında kursa başlayan ve kursa hala devam eden 70 yaşındaki Nermin Barlas da yaptığı eserlerini sergiledi.

Kocasinan Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından 12 branşta 400’e yakın eserin bulunduğu serginin açılışına Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri ve kursiyerler katıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri ürünlerin sergilendiği stantları gezerek, ürünler hakkında bilgiler aldı.

Düzenlenen kursların bütün vatandaşlara açık olduğunu söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, “Bugün Hayat ve Öğrenme Haftası çerçevesinde açılan ve 400’e yakın eserin bulunduğu sergimizi açtık. Bu serginin de bize en büyük sürprizi kursiyerlerden Nermin hanım oldu. 70 yaşında bir kursiyerimiz. Çini boyama sanatı ile ilgili derslere katıldığını ve hayat bulduğunu belirtti bizlere. Burası her yaştan kursiyerlere açık. 400-500 tane eserimiz var burada ve gerçekten şu eserleri gördüğümüzde harika eserlerin ortaya koyulduğunu görüyoruz. Burada bir emek var. Biz Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 16 tane Halk Eğitim Merkezimizle halkımızı bekliyoruz. Yaş sınırı olmadan her yaştan kursiyerimiz gelip buralara kayıt yaptırabilirler. Bu güzel eserlerin ortaya çıkarılmasında katkıda bulunabilirler. Özellikle yaşımız 70-75 demeyelim. İlgi duyduğumuz her alanda kurslarımız açılabiliyor. Bu konuda kurs yetkililerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kursta yaptığı eserleri sergileyen 70 yaşındaki kursiyer Nermin Barlas da, “Bu kursa tesadüfen başladım ben. 4 yıl önce sadece çini bölümü varmış ve ben de oraya yazıldım ama iyi ki de yazılmışım. Benim gibi evde oturup canı sıkılan bütün hanımlara, mutfak, oturma odası, televizyon karşısı deyip de dolaşan hanımların hepsinin gelmesini öneriyorum. Bağımlılık yapıyor. İnsanın yaşını, hastalığını, ağrısını sızısını unutturuyor. Herkes gelsin ve bu kurslara katılsın. Hocalarımız mükemmel, çok güzel öğretiyorlar. Bizler de zevk alarak yapıyoruz, herkese tavsiye ederiz. İyi ki bu kurslar var, iyi ki açmışlar. Bu işleri İnşallah gençlerimize de sevdiririz. Bu eğitimler de ilerler gider yoksa unutulmaya yüz tutmuş kıyıda kenarda duran çini derslerimiz de İnşallah rövanşta olur” ifadelerine yer verdi.

Protokolün stantları gezmesinin ardından salonda mini konserle Kayseri Türküleri dinletisi yapıldı.