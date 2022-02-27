Necmettin Erbakan Kayseri'de anıldı

'Milli Görüş' düşüncesinin liderliğini yapan 23'üncü Hükümet Başbakanı Necmettin Erbakan, vefatının 11'inci yıldönümünde Kayseri'de düzenlenen törenle anıldı.

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  • 27.02.2022 17:28
  • Güncelleme: 27.02.2022 17:28
Necmettin Erbakan Kayseri'de anıldı

Yeniden Refah Partisi (YRP) Kayseri İl Başkanlığı tarafından Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen anma törenine YRP İl Başkanı Önder Narin, YRP İl Sorumlusu Ali Karaduman, ilçe başkanları, teşkilat mensupları, gençlik ve hanım kolları, STK temsilcileri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Anma töreni İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yapılan konuşmaların ardından Kur'an tilaveti yapıldı, Erbakan'a dair belgeseller gösterildi ve Erbakan'ın hayatı hakkında söyleşi gerçekleştirildi.

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin, günün anlam ve önemine ithafen yaptığı konuşmada, "Ben Erbakan hocamızı yüz yüze tanımak şerefine nail olamadım. Ama Erbakan hocamızı görmeden yanında 40 yıl hizmet etmiş gibi kendisine aşığım. Ve onun çizdiği yolda yürümekten, nesillere istikamet veren bir davada olmaktan onur duyuyorum" diye konuştu.

"SÖZLERİNİN ANLAMINI YENİ KAVRIYORUZ"

Narin, Erbakan'ın Türkiye'ye neler kazandırdığına değinerek, "Necmettin Erbakan hocamız hayatını gençliğe, İslam'a ve 7 milyar insanın refahına adadı. Biz Erbakan hocamızı sadece 4 parti kuran bir siyasi lider olarak hatırlamıyoruz. Biz Erbakan hocamızı azimli, kararlı, istikamet üzere, alim, nesillere yön veren ve Peygamber efendimizin yolunda giden bir kişilik olarak tanıyoruz. Bizim liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan hiçbir zaman siyasi kişiliği ile anılmamıştır. Söylediği sözlerde ne kadar haklı olduğunu, ne kadar vizyoner olduğunu ve dünyayı ne kadar tanıdığını bize gösterdi. Sözlerinin anlamını maalesef yeni kavrıyoruz. Daha önce onu anlamayanlar 'Ah keşke Erbakan olsaydı da bugünleri görmeseydik' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Narin, son olarak "Tek kişi de kalsam bu davayı zirveye taşıyana kadar genel başkanımın ve Erbakan hocamızın izinde devam edeceğim. Nesiller Erbakan hocamızı unutmayacak ve biz de unutturmayacağız" dedi.

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