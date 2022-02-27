Hırsızlık zanlısı komşusunun balkonunda yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan operasyonda hırsızlık suçundan aranan şahıs, komşusunun balkonunda yakalandı.

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  • 27.02.2022 17:26
  • Güncelleme: 27.02.2022 17:26
Hırsızlık zanlısı komşusunun balkonunda yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin kentte yürüttüğü çeşitli faaliyetler devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay cezası bulunan M.K.’nın Melikgazi ilçesi Germir Mahallesinde ikamet ettiği bilgisine ulaşıldı.  
Şahsın ikametine giden ekipler, şahsın kapıyı açmaması üzerine Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından arama kararı aldı.  
Çilingir marifetiyle kapıyı açtıran ekipler, ikamette şahsı bulamadı. Evin balkonunda çamaşır ipliği demirinin kırık olduğu gören ekipler, şahsın 8.kattan bir alt katın balkonuna inebileceğini değerlendirerek 7.kattaki ikamet sahibine ulaştı. Şahıs, komşusunun balkonunda saklanır halde bulundu. 
Olay ile ilgili hırsızlık suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay cezası bulunan M.K. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine sevk edildi. 
 

1ha

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