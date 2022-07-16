Narkotik ekipleri göz açtırmıyor

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

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  • 16.07.2022 19:41
  • Güncelleme: 16.07.2022 19:41
Narkotik ekipleri göz açtırmıyor

 Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri S.K ve M.Y isimli kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Ara yakalamalar ile delillendirmesi yapılan şüphelilerin Toki Demokrasi Mahallesi’ndeki adresine yapılan aramada ise 5 paket halinde satışa hazır 15 gram metamfetamin, 7 paket halinde satışa hazır 25 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 2 adet 6136 kapsamında pala, 1 adet av tüfeği ve 6 adet kartuş ele geçirildi. 
Olay ile ilgili 8 şüpheli kişiye işlem yapıldı. S.K ve M.Y isimli şüpheliler ise ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan gözaltına alındı.

1ha

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