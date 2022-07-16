Kayseri'de rehine operasyonu

Özel hareket polislerinin katıldığı operasyonda etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Çorakçılar Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre kimliği henüz açıklanmayan bir kişi tartıştığı ailesini rehin aldı. Zaman zaman tüfekle balkona çıkan şüpheliyi gören vatandaşlar, durumu polise haber verdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi çağırıldı. Evde ailesini rehin alan şüphelinin uzun süre ikna edilememesi üzerine olay yerine Özel Hareket Polisi çağırıldı. Polisin çağrıları olumsuz yanıt veren silahlı saldırgan Özel Hareket Polisinin operasyonu ile etkisiz hale getirildi.