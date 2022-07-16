Sivasspor ikinci etap kampı için Avusturya'da

DG Sivasspor ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya ulaştı.

PAYLAŞ
  • 16.07.2022 18:45
  • Güncelleme: 16.07.2022 18:45
Sivasspor ikinci etap kampı için Avusturya'da
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

DG Sivasspor ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya’ya ulaştı.

Dün akşam saatlerinde İstanbul’da toplanan Sivasspor ikinci etap kamp çalışmaları için bugün öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı’ndan kalkan uçakla Avusturya’nın başkenti Viyana’ya ulaştı. Bu akşam yerel saatle 18.30’da ilk çalışmasını gerçekleştiren Yiğidolar, 26 Temmuz’a kadar hazırlıklarına Stegersbach kasabasında devam edecek.

Kırmızı-beyazlı takım kamp sürecinde üç hazırlık maçı yapacak.

Hazırlık maçlarının programı şöyle:

20 Temmuz Çarşamba TSİ 19.00

Szombathelyi Haladas (Macaristan) - Demir Grup Sivasspor

22 Temmuz Cuma TSİ 19.00

Demir Grup Sivasspor - Sigma Olomouc (Çekya)

25 Temmuz Pazartesi TSİ 19.00

Demir Grup Sivasspor - Sharjah FC (Birleşik Arap Emirlikleri)

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Zamlı emekli maaşları hesaplara yatıyor

Zamlı emekli maaşları hesaplara yatıyor

Trafik kazalarında günlük ölüm ortalaması düştü

Trafik kazalarında günlük ölüm ortalaması düştü

Milletvekili Ersoy MHP'ye üye oldu

Milletvekili Ersoy MHP'ye üye oldu

Başkan Çolakbayrakdar 'Teşekkürler Kayseri, teşekkürler Türkiye'

Başkan Çolakbayrakdar 'Teşekkürler Kayseri, teşekkürler Türkiye'

Başkan Büyükkılıç, 'Türkiye aşkına' pedalladı

Başkan Büyükkılıç, 'Türkiye aşkına' pedalladı

İş Dünyası 'Türkiye Aşkına' yürüdü

İş Dünyası 'Türkiye Aşkına' yürüdü

Çok Okunanlar
1
Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

2
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

3
ERÜ'de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

ERÜ’de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

4
Sarız-Kahramanmaraş yolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Sarız-Kahramanmaraş yolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

5
Pınarbaşı'nda kaza

Pınarbaşı'nda kaza

6
Eski Belediye Başkanı Celal Kayır'ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

Eski Belediye Başkanı Celal Kayır’ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor, Ankaragücü ile hazırlık maçı yaptı

Kayserispor, Ankaragücü ile hazırlık maçı yaptı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

DAHA FAZLA
Narkotik ekipleri göz açtırmıyor

Narkotik ekipleri göz açtırmıyor

Kayseri'de rehine operasyonu

Kayseri'de rehine operasyonu

Kayseri'de itfaiye aracı devrildi, 4 itfaiye eri yaralandı

Kayseri'de itfaiye aracı devrildi, 4 itfaiye eri yaralandı

Arslantaş ailesinin oğlu erkekliğe ilk adımını attı

Arslantaş ailesinin oğlu erkekliğe ilk adımını attı

Sukaypark misafirlerini ağırlıyor

Sukaypark misafirlerini ağırlıyor