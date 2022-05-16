Müze Günü etkinlikleri öğrencilerle başladı

Kayseri'de 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü etkinlikleri, öğrencilere verilen konferans ile başladı.

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  • 16.05.2022 16:04
  • Güncelleme: 16.05.2022 16:22
Müze Günü etkinlikleri öğrencilerle başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü etkinlikleri, öğrencilere verilen konferans ile başladı.

Kayseri Arkeoloji Müzesi içerisinde Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kayseri Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte; öğrenciler önce müzeyi gezdi, daha sonra katılan bilim insanları tarafından verilen konferansa katıldı. Dolu dolu bir hafta ile etkinlikler düzenleyeceklerini söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, “18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü çerçevesinde bu haftayı bütün haftayı müzemizde, müzelerimizde çeşitli etkinliklerle kutlayalım istedik. Bunun için de çeşitli programlar yaptık burada. Sergiler olsun, konferanslar olsun, tiyatro gösterileri, konserler gibi programlarımız var. Öğrencilerimizle de atölyelerimizi ve bu tür etkinlikleri hafta boyunca gerçekleştireceğiz. Alanında uzman hocalarımız, üniversiteden akademisyen hocalarımız çeşitli başlıklar altında arkeolojik kazılar veya da kültür tarihiyle ilgili müzemizin konferans salonunda konferanslar verecekler. Dolu dolu bir müze haftası geçireceğiz inşallah. Tabi ki biz sadece bu haftayla sınırlı kalmasını değil her zaman olmasını istiyoruz. Çeşitli etkinliklerimiz bundan sonra da devam edecek. Gerek okullardan öğrencilerimizi müzelerimizi gezdirme, onlara çeşitli eserlerimizi tanıtma, anlatma gibi faaliyetlerimiz devam edecek. Ben şimdiden bütün müze çalışanlarımızın ve müzelere gönül veren herkesin güzel haftasını kutluyorum” dedi.

Kayseri Arkeoloji Müzesi Müdürü Gökhan Yıldız da okullardaki öğrencilerin hafta boyunca müzelerde gezeceklerini ifade ederek; “1977 yılından beri UNESCO nezdinde kurulan Uluslararası Müzeler Konseyi’nin kutlamış olduğu 18 Mayıs Müzeler Günü etkinliklerini bu yıl müzelerin gücü temasıyla müdürlüğümüz bünyesinde bağlı müzelerimiz olan Atatürk Evi Müzemiz, Güpgüpoğlu Etnografya Müzemiz, Kayseri Arkeoloji Müzemizde gerçekleştireceğiz. Bugün ilk olarak konferansımız mevcut. Tüm ziyaretçilerimize ve katılan bilim insanlarımıza yönelik hafta boyunca bu tarzda bilim adamlarımızın gerçekleştireceği konferanslarımız olacak her gün. Aynı zamanda bu hafta boyunca Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı tüm okullarımızın katılımlarıyla müzelerimizin gezileri yoğun bir şekilde yapılacak. Bu haftaya özel olarak Kayseri Güzel Sanatlar Lisemizin birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz tiyatro ve müzik dinletisi etkinliğimiz olacak. Aynı zamanda çarşamba günü Etnografya Konağı’mızda saat 17.00’da gerçekleştireceğimiz Kayseri Kültür Turizm Müdürlüğü’müzün Türk Halk ve Sanat Müziği Korosu’nun bir konseri olacak. Hafta boyunca müzedeki uzman arkadaşlarımızla birlikte Kayserili sanatseverlere müze dostu insanlara ve hemşerilerimize dolu dolu etkinlikler hazırladık. Tüm hemşerilerimizi bu hafta Müzeler Günü etkinlikleri çerçevesinde yaptığımız programlarımıza davet ediyoruz” diye konuştu.

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İHA

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