Heyelanda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana heyelanda mahsur kalan 4 kişi ekiplerce kurtarıldı.
- 16.05.2022 15:53
- Güncelleme: 16.05.2022 16:23
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana heyelanda mahsur kalan 4 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Yahyalı İlçesi Kapuzbaşı Şelaleler Mevkiinde aşırı yağış sonucu yolda heyelan meydana geldiği ve mahsur kalan araçların olduğu bilgisi üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. AFAD ekipleri koordinasyonunda belediye ve itfaiye ekipleri ile birlikte olay yerinde çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda mahsur kalan araçlardaki 4 kişi ve araçlar kurtarıldı.
Belediye ekiplerince gece boyu yapılan çalışmalar sonucu yol tek taraflı ulaşıma açıldı.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN