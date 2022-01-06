Mutlu Önal'dan başarılı sporculara ödül

Tayland'da yapılan Muaythai Dünya Şampiyonası'na katılan ve ikinci olan Sercan Koş ve Ezgi Keleş, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal'ı Sümer Amatörler Evi'nde ziyaret etti.

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  • 06.01.2022 10:43
  • Güncelleme: 06.01.2022 10:43
Mutlu Önal'dan başarılı sporculara ödül
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tayland’da yapılan Muaythai Dünya Şampiyonası’na katılan ve ikinci olan Sercan Koş ve Ezgi Keleş, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal’ı Sümer Amatörler Evi’nde ziyaret etti.

Kayseri’yi gururla temsil eden ve madalya alarak başarılarına yenisini ekleyen sporculara Muaythai Federasyonu Asbaşkanı Halil Demir, İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu ve sporcuların antrenörü, Milli Takımlar Sportif Direktörü Göksel Cingöz de eşlik etti. Türkiye’yi ve Kayseri’yi gururlandıran sporcuların her zaman yanında olacaklarını belirten Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, Sercan Koç ve Ezgi Keleş’e hediyelerini taktim etti. Ziyarette yer alan Onur Kurulu Üyesi Faruk Hasetçi de sporculara hediyeler verdi.

ASKF Başkanı Mutlu Önal, başarılı sporculara destek olmaya devam edeceklerini belirterek, "Şehrimizin başarılı sporcularına her zaman destek sağlayıp yanlarında olacağız. Sercan ve Esra hepimizi onurlandırmıştır. Şehrimizde sporu daha yukarılara taşımak için çaba gösteriyoruz ve taşıyacağız" şeklinde konuştu.

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İHA

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