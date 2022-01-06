Elektrikli araçlar için otoparklara şarj ünitesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kayseri Ulaşım A.Ş. elektrikli araçlara ilginin arttığı bugünlerde elektrikli araç şarj üniteleri kurulumları yapmaya başladı.

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  • 06.01.2022 10:47
  • Güncelleme: 06.01.2022 10:47
Elektrikli araçlar için otoparklara şarj ünitesi

Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu Ulaşım A.Ş. kontrolündeki otoparklara kurulan Elektrikli Araç Şarj İstasyonları hakkında bilgiler verdi.
Gündoğdu, ülke genelinde yaklaşık 5-6 bin elektrik araç bulunduğunu belirterek, 2030 yıllarında Avrupa’da her 10 araçtan 8’i ülkemizde ise satılan her 2 araçtan birinin elektrikli olacağının öngörüldüğünü söyledi.
Gündoğdu, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Otopark Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. 20 araç üstü otopark alanlarında yüzde 5 elektrikli araç şarj istasyonu şartı aranacak.  Şehrimizde şuan henüz elektrikli araç sayısı 8 ila 10 arasıdır. Gelecek yıllarda elektrikli araç sayısında artış olacağı düşünülürse şarj istasyonu ile araç sayısının aynı anda artması pek mümkün değil. İleride bu ihtiyacı karşılayabilmek için elektrikli araç şarj üniteleri kurulumları yapıyoruz. Şimdilik Hunat ve Kurşunlu Otoparklarında şarj ünitelerimiz mevcut. Bunu önümüzdeki yıllarda daha da yaygınlaştıracağız” diye konuştu.
Gündoğdu, sağlıklı bir çevrenin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla yeni projeler oluşturmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
 

Kurumsal Haber

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