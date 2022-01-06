Ahi Çarşısı'nın en yaşlı kadın terzisi çırak bulamıyor

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in tarihi Ahi Çarşısı'nda 30 yıldır terzilik yapan ve çarşıdaki 3 kadın terziden biri olan 52 yaşındaki Emine Özbek, mesleğini öğretecek çırak bulamıyor.

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  • 06.01.2022 10:39
  • Güncelleme: 06.01.2022 10:39
Ahi Çarşısı'nın en yaşlı kadın terzisi çırak bulamıyor
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KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’in tarihi Ahi Çarşısı’nda 30 yıldır terzilik yapan ve çarşıdaki 3 kadın terziden biri olan 52 yaşındaki Emine Özbek, mesleğini öğretecek çırak bulamıyor.

Küçük yaşlarda bir hevesle terzi olduğunu anlatan Özbek, “Mesleğime başlayalı 30 yıl oldu. Çıraklıktan yetişerek bu seviyeye ulaştım. Şimdi Ahi Çarşısının 3 kadın terzisinden bir tanesiyim. Çırak, kalfa, usta ve usta öğretici oldum” dedi. Mesleğinde yaklaşık 8 yıldır çırak yetiştiremediğini belirten Özbek, “Çırakları ilkokul bittikten sonra alıp yetiştiriyorduk ama şimdi lise öğrencilerini yetiştirme gibi bir şansımız yok. Çünkü onları bükemiyoruz. Şimdiki zaman gençleri zor işlere gelmiyor. Genç kızların gelecekleri için terzi olmaları onların hayatları için de önemli geleceğin altın mesleği olacak terzilik” diye konuştu.

Ahi Çarşısı döneminin AVM’si

Ahi Çarşısı Başkanı Ömer Gürler, çarşıya esnafı ilgisi kadar halkın ilgi gösterdiğini belirterek, “Geçmiş dönemde insanlar, bu günleri düşünerek çarşıyı bu günün alışveriş merkezi mantığı ile kurmuşlar” dedi. Çarşı bünyesinde farklı iş sektörlerinin olduğunu anlatan Gürler, “Bundan 50 yıl önce o zamanın ileri gelen esnafları tarafından kurulan bir çarşı Ahi Çarşısı. Çarşı, bu günün düşüncesi ile bir AVM mantığıyla kurulmuş. Çarşı bünyesinde 180 bağımsız bölüm var. 110 esnaf var. Çarşı içerisinde; ayakkabıcılık, konfeksiyonculuk, iç giyim mağazaları, perde, silah tamiri, berber, kadın-erkek terzileri, pikocu, muhasebeci, arzuhalci gibi birçok alanda esnaf var. Şehre gelen birisinin bu alandan ihtiyacını görerek çıkması mümkün” ifadelerini kullandı.

Ahiliğin başkenti Kırşehir’de, asırlardır esnaf tarafından kullanılan ve yeni iş merkezlerinin faaliyete geçmesiyle de önemini yitirmeyen Ahi Çarşısı Ahi Evran Külliyesi alanında yer alıyor. Kırşehir’de cumhuriyet tarihinde yapılan çok katlı ilk modern alışveriş merkezinin özünü koruması ve şehirde bulunan insanların alışveriş noktasında da ilk tercihi arasında yer alması çarşıyı daha da önemli hale getiriyor.

İHA

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