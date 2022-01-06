Tüm Üniversite ve merkez kütüphanelerde sıcak çorba hizmeti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi yerleşkesinde yıllardır yürütülen 'Sıcak Çorba' hizmetinin Kayseri Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi ile Merkez ve Şehir Kütüphanelerinde de uygulamaya konulduğunu açıkladı.

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  • 06.01.2022 10:37
  • Güncelleme: 06.01.2022 10:45
Tüm Üniversite ve merkez kütüphanelerde sıcak çorba hizmeti

Başkan Büyükkılıç’ın talimatıyla ‘Öğrenci ve Genç Dostu Belediye’ sloganıyla öğrencilere yönelik faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Büyükşehir Belediyesi tarafından, şehirdeki tüm üniversiteler ile Merkez ve Şehir kütüphanelerinde sıcak çorba ikramı yapılıyor. 

KÜTÜPHANELERDE HAFTANIN YEDİ GÜNÜ SICAK ÇORBA İKRAMI

Büyükşehir Belediyesi KAYTUR tarafından şehirdeki tüm üniversitelerin yanı sıra Merkez ve Şehir kütüphanelerinde sıcak çorba ikramı hizmeti sunuyor. Merkez ve Şehir kütüphanelerinde haftanın yedi günü 09.00 ile 10.30 saatleri arasında sunulacak çorba ikramı, kütüphaneleri ziyaret eden gençlerin içini ısıtacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin koşulsuz, şartsız gençler ve öğrencilerin hizmetinde olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Geleceğimizin teminatı gençlerimiz, öğrencilerimiz olmazsa olmazımız. Ülkemiz ve milletimiz için kendisini eğitime adamış gençlerimize her konuda destek olmak asli görevimizdir. Gençlerimiz için spordan eğitime, barınmadan çamaşır yıkama hizmetlerine kadar birçok alanda hizmet etmeye gayret gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz” dedi.

Erciyes Üniversitesi’nde sıcak çorba ikramı ile yıllardır öğrencilerin ve vatandaşların içini ısıttıklarını dile getiren Büyükkılıç, “Sıcak çorba ikramı yelpazemizi genişletiyoruz. Artık şehrimizde Erciyes Üniversitesi’nin yanı sıra Kayseri Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi’nde de sıcak çorba ikramımız olacak. Bunun yanında Merkez ve Şehir kütüphanelerimiz de yine öğrencilerimizin içini ısıtmak için sıcak çorba ikramı hizmetimizi hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

Kurumsal Haber

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