Mustafa Pektemek: Bu maçlar bizim ligdeki konumumuzu belirleyecek

Kayserispor'un sezon başında transfer ettiği isimlerden olan ve son haftalarda gösterdiği performansla taraftarın desteğini kazanan Mustafa Pektemek bugün gerçekleştirilen antrenman öncesinde konuşan Mustafa Pektemek, " Son oynadığımız Altay galibiyeti ile Sivasspor maçı daha da anlam kazandı. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Bu maçlar bizim ligdeki konumumuzu belirleyecek. Adana Demirspor maçı eşik atlama maçı olacak. Zor bir deplasman bunu biliyoruz ama bizde son haftalarda güzel galibiyetler alıyoruz. Bunu devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

"AHMET ÇALIK'IN VEFATINI DUYUNCA ŞOK OLDUK"

Ahmet Çalık'ın vefatının sorulması üzerine Kayserisporlu Mustafa Pektemek, "Gerçekten muhteşem bir insandı. Çok düzgün ve efendi biriydi. Duyunca şok olduk. Allahtan rahmet diliyorum. Geride kalanlara sabır diliyorum. Çok zor" ifadelerini kullandı.