Erciyes'te kayak ve snowboard eğitimleri başladı

Önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te kayak ve snowboard eğitimi veriliyor. Erciyes Kayak Okulu'nda 7-15 yaş arlığındakiler hafta sonu, 16 yaş ve üzeri kişiler ise hem hafta içi hem hafta sonu eğitim görüyor.

PAYLAŞ
  • 11.01.2022 17:51
  • Güncelleme: 11.01.2022 17:51
Erciyes'te kayak ve snowboard eğitimleri başladı

Dünya’nın önemli kayak merkezlerinden Erciyes’te Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Kayak Okulu geçtiğimiz günlerde açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın seçim projeleri arasında da olan kayak okulunda öğrenciler ilk eğitimlerine başladı. Bu kapsamda kayıt yaptıran 7 yaş ve üzeri kişiler kayak ve snowboard öğreniyor. Spor A.Ş. eğitmenleri tarafından, grup eğitimlerinin yanı sıra haftanın 6 günü de kayak özel dersleri veriliyor. 

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Kayak Okulu Sorumlusu Metin Oğuz, Pazartesi hariç bütün günler yetişkin kurslarının devam ettiğinini söyledi. Oğuz, “Şu an okullar açık olduğu için sadece cumartesi ve pazar günleri 7-15 yaş arası çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Sömestr tatilinde 16 gün boyunca sadece çocuklara hizmet vereceğiz. İkişer günlük paketler halinde eğitim vereceğiz” dedi.

“EĞİTİMLERDE GRUPLARA AYIRIYORUZ”

18 kayak, 3 snowboard eğitmeni ile hizmet verdiklerini belirten Oğuz, “Hocalarımız, kursiyerleri ‘kayak bilen’, ‘kayak bilmeyen’ ve ‘orta seviyede bilen’ şeklinde guruplara ayırıyor. Bu şekilde 2 günlük eğitimimizi tamamlıyoruz. Sabah 9.00’da eğitim başlıyor akşam 17.00’de sona eriyor. Öğlen 12.00’de yemek molamız mevcut. Şu an full kapasite devam ediyoruz. Fazla kişi almak istemiyoruz ki eğitim kalitesini düşürmemek amacıyla. Bir hocaya 7 kişi düşecek şekilde planlamalarımızı yaptık. Şu an 24 kişi ile kayak okulunda hizmet veriyoruz” diye konuştu.  

“KURSA RAĞBET ÇOCUKLARDAN YANA”

Spor A.Ş. Kayak Okulu’nda kayıtlarda genellikle çocuk kursiyerlerin ağırlıkta olduğu belirtildi. Eğitmen Sıla Arıkan, “Kayak ve snowboard öğrenmek isteyenler Spor A.Ş.’nin sosyal medya hesaplarından üyeliklerini tamamlayıp kursa katılabilirler” dedi.

BGC

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Mustafa Pektemek: Bu maçlar bizim ligdeki konumumuzu belirleyecek

Mustafa Pektemek: Bu maçlar bizim ligdeki konumumuzu belirleyecek

Pastırma yüzde 10 ucuzladı

Pastırma yüzde 10 ucuzladı

Turkovac'ı geliştiren hocanın ismi caddeye verilecek

Turkovac'ı geliştiren hocanın ismi caddeye verilecek

Kayserisporlu futbolcu Mame Thiam koronavirüse yakalandı

Kayserisporlu futbolcu Mame Thiam koronavirüse yakalandı

Turkovac'ı geliştiren Aykut Özdarendeli: 'Turkovac, hem milletimize hem de daha yüksek ölçekli üretimle birlikte aşıya ihtiyaç duyan ve talep eden ülkelere de bir şekilde şifa olacaktır'

Turkovac'ı geliştiren Aykut Özdarendeli: 'Turkovac, hem milletimize hem de daha yüksek ölçekli üretimle birlikte aşıya ihtiyaç duyan ve talep eden ülkelere de bir şekilde şifa olacaktır'

7 kişinin öldüğü trafik kazasına neden olan sürücüye 12 yıl hapis cezasına itiraz edildi

7 kişinin öldüğü trafik kazasına neden olan sürücüye 12 yıl hapis cezasına itiraz edildi

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

4
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

5
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

6
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Öğrenci Servisi Yeni Fiyatları Güncellendi

Öğrenci Servisi Yeni Fiyatları Güncellendi

Hikmet Karaman: Ligi en iyi yerde bitirip Kayseri halkını mutlu etmek zorundayız

Hikmet Karaman: Ligi en iyi yerde bitirip Kayseri halkını mutlu etmek zorundayız

DAHA FAZLA
Psikolog Eda İradeli: 'Anksiyete, tedavisi olan bir hastalıktır'

Psikolog Eda İradeli: “Anksiyete, tedavisi olan bir hastalıktır”

Kayseri'de 'maharetli eller' mağazası açıldı

Kayseri’de ‘maharetli eller’ mağazası açıldı

Kayseri MÜSİAD'da bayrak değişimi: Ferhat Akmermer şube başkanı oldu

Kayseri MÜSİAD'da bayrak değişimi: Ferhat Akmermer şube başkanı oldu

Yahyalı'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Yahyalı'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

ERÜ Rektörü Çalış, gazetecilerle bir araya geldi

ERÜ Rektörü Çalış, gazetecilerle bir araya geldi