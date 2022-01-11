Erciyes'te kayak ve snowboard eğitimleri başladı

Dünya’nın önemli kayak merkezlerinden Erciyes’te Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Kayak Okulu geçtiğimiz günlerde açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın seçim projeleri arasında da olan kayak okulunda öğrenciler ilk eğitimlerine başladı. Bu kapsamda kayıt yaptıran 7 yaş ve üzeri kişiler kayak ve snowboard öğreniyor. Spor A.Ş. eğitmenleri tarafından, grup eğitimlerinin yanı sıra haftanın 6 günü de kayak özel dersleri veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Kayak Okulu Sorumlusu Metin Oğuz, Pazartesi hariç bütün günler yetişkin kurslarının devam ettiğinini söyledi. Oğuz, “Şu an okullar açık olduğu için sadece cumartesi ve pazar günleri 7-15 yaş arası çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Sömestr tatilinde 16 gün boyunca sadece çocuklara hizmet vereceğiz. İkişer günlük paketler halinde eğitim vereceğiz” dedi.

“EĞİTİMLERDE GRUPLARA AYIRIYORUZ”

18 kayak, 3 snowboard eğitmeni ile hizmet verdiklerini belirten Oğuz, “Hocalarımız, kursiyerleri ‘kayak bilen’, ‘kayak bilmeyen’ ve ‘orta seviyede bilen’ şeklinde guruplara ayırıyor. Bu şekilde 2 günlük eğitimimizi tamamlıyoruz. Sabah 9.00’da eğitim başlıyor akşam 17.00’de sona eriyor. Öğlen 12.00’de yemek molamız mevcut. Şu an full kapasite devam ediyoruz. Fazla kişi almak istemiyoruz ki eğitim kalitesini düşürmemek amacıyla. Bir hocaya 7 kişi düşecek şekilde planlamalarımızı yaptık. Şu an 24 kişi ile kayak okulunda hizmet veriyoruz” diye konuştu.

“KURSA RAĞBET ÇOCUKLARDAN YANA”

Spor A.Ş. Kayak Okulu’nda kayıtlarda genellikle çocuk kursiyerlerin ağırlıkta olduğu belirtildi. Eğitmen Sıla Arıkan, “Kayak ve snowboard öğrenmek isteyenler Spor A.Ş.’nin sosyal medya hesaplarından üyeliklerini tamamlayıp kursa katılabilirler” dedi.