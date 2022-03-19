MÜSİAD Kayseri İş Gezisi’nde İlk Durak Katar Oldu

MÜSİAD Kayseri heyetinin Dubai ve Katar İş Gezisi’nde, ilk durağı Katar’da, Ticaret Müşaviri Muhammet Fatih Çetinkaya ve büyükelçilik ekibinin de katıldığı T.C. Doha Büyükelçisi Dr. Mehmet Mustafa Göksu ile yapılan Ülke Toplantısında, Katar’a ilişkin ekonomik göstergeler, istatistikî veriler, Katar pazarının durumu ve yapısı, Katar’ın sosyal, kültürel, ekonomik ve dış ticaret yapısı hakkında bilgi alındı., Türkiye ile Katar arasındaki iyi ilişki avantajları değerlendirildi.

MÜSİAD faaliyetleri ve vizyonuna ilişkin bilgi veren Başkan Ferhat Akmermer, günün anısına, Büyükelçi Göksu’ya plaket takdim ederek çalışmalarında başarılar diledi. Doha şehrini gezen Kayseri MÜSİAD heyeti bu sabah BAE'nin başkenti Abudabi'ye geçti.

