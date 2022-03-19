Kayserispor 4 haftada sıfır çekti
Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor ligde çıktığı son 4 lig maçından puansız ayrıldı.
- 19.03.2022 18:50
- Güncelleme: 19.03.2022 18:50
Lig'de oynadığı Giresunspor'u mağlup ederek 38 puana ulaşan Yukatel Kayserispor daha sonra Trabzonspor, Alanyaspor, Konyaspor ve son olarak dün de Fatih Karagümrük'e kaybederek üst üste dördüncü maçından da puansız ayrıldı. Kayserispor bu sezon ilk kez 4 maç üst üste yenildi. Son oynadığı 4 maçın üçünde skor avantajını ele geçirmesine rağmen avantajı kullanamayan sarı kırmızılılar milli maç arasından sonra Fenerbahçe'yi konuk edecek.
1ha
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