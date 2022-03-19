Kayserispor 4 haftada sıfır çekti

Lig'de oynadığı Giresunspor'u mağlup ederek 38 puana ulaşan Yukatel Kayserispor daha sonra Trabzonspor, Alanyaspor, Konyaspor ve son olarak dün de Fatih Karagümrük'e kaybederek üst üste dördüncü maçından da puansız ayrıldı. Kayserispor bu sezon ilk kez 4 maç üst üste yenildi. Son oynadığı 4 maçın üçünde skor avantajını ele geçirmesine rağmen avantajı kullanamayan sarı kırmızılılar milli maç arasından sonra Fenerbahçe'yi konuk edecek.