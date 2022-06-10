MÜSİAD başkanları Şanlıurfa'da buluştu

MÜSİAD Kayseri, Konya, Tekirdağ ve Gümüşhane Şube Başkanları, Şanlıurfa'da buluştu.

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  • 10.06.2022 17:10
  • Güncelleme: 10.06.2022 18:38
MÜSİAD başkanları Şanlıurfa'da buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

MÜSİAD Kayseri, Konya, Tekirdağ ve Gümüşhane Şube Başkanları, Şanlıurfa’da buluştu.

MÜSİAD’ın Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, Konya Başkanı Hilmi Kağnıcı, Tekirdağ Başkanı Ramazan Doğan ve Gümüşhane Başkanı Abdulbaki Kara ve Şanlıurfa Başkanı Mahmut Saatci ve yönetim kurulu üyeleri, MÜSİAD Şanlıurfa Şubesi ev sahipliğinde bir araya geldi. Şubeler ve bölgeler arası geliştirici olan görüşmede, ekonomik, sosyal ve güncel gelişmelerle ilgili istişareler yapılarak ticari faaliyetlere yönelik fikir alışverişinde bulundu. Mezopotamya’nın en eski yerleşim yeri, medeniyetlerin, inançların ve insanlığın ortak değerlerinin geliştiği en önemli merkezlerden olan Şanlıurfa’da bir araya gelen MÜSİAD başkanları, "MÜSİAD ailesi olarak, birlik ve beraberlik içinde; kadim değerlerimizle, ülkemizin kalkınmasında sanayiden ticarete, tarımdan turizme kadar birçok sektörde yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı faaliyetlerimize, projelerimize devam edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası için hep birlikte gayret edeceğiz" mesajı verdi.

İHA

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