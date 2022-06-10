Kayseri'de keneden ölüm

Kayseri'de kenenin ısırdığı besici, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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  • 10.06.2022 16:51
  • Güncelleme: 10.06.2022 18:39
Kayseri'de keneden ölüm
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de kenenin ısırdığı besici, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, İncesu ilçesinde meydana gelen olayda, besicilik yaptığı öğrenilen Gürsel Çektir’e (52) hayvanları otlattığı sırada kene yapıştı. Bir süre sonra fenalaşan Çektir, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada bir süre Kırım Kongo Kanamalı Ateş tedavisi gören Çektir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Çektir’in cenazesi, ilçeye bağlı Kızılören Mahallesi’nde toprağa verildi.

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İHA

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