MÜSİAD Başkanı Akmermer: 'Yurtdışı ziyaretleri çok verimli geçiyor'

Müstakil Sanayici ve İşadamları Dernek (MÜSİAD) tarafından düzenlenen yurtdışı gezileri, Ramazan sonrası da devam edecek. MÜSİAD Kayseri Şubesi Başkanı Ferhat Akmermer, dernek olarak yapacakları faaliyetlerin fizibilite çalışmalarını yürüttüklerini ifade etti. 

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  • 09.04.2022 13:34
  • Güncelleme: 09.04.2022 13:34
MÜSİAD Başkanı Akmermer: 'Yurtdışı ziyaretleri çok verimli geçiyor'

MÜSİAD Kayseri Şubesi Başkanı Akmermer, Ramazan ayında ve sonrasında yapacakları faaliyetler hakkında bilgi verdi. Öncelikle herkesin Ramaz-ı şerifini tebrik eden Akmermer, “Allah’ımız inşallah ibadetlerimizi kabul eylesin. Hayırlısıyla bizi önce Kadir Gecesi’ne sonra Ramazan Bayramı’na ulaştırsın” temennisinde bulundu. 

Ramazan ayının iş dünyası açısından da sakin geçtiğini ifade eden Akmermer, şu an daha çok Ramazan sonrası yapacakları faaliyetleri planladıklarını anlattı. “Enerjimizi ve vaktimizi yeni projelere harcıyoruz” diyen Akmermer, “Umarız bayramdan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Hem iş adamları ile yapacağımız yurt dışı seyahatleri hem de 2022 stratejik planı içerisinde bulunan eğitim, komite çalışmaları ve üye ziyaretleri gibi faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu. 

MÜSİAD Kayseri Şubesi Başkanı Ferhat Akmermer, iş adamı gurubuyla daha önce gittikleri yurtdışı ziyaretlerine de değinerek, “Gezilerimizle pandemi süresi içinde de birkaç ülkeyi ziyaret ettik. Ne kadar kılavuz ziyaretler de olsa verimli geçen, önemli sonuçlar aldığımız faaliyetler oldu. En son yaptığımız Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretlerimiz de bunlara örnektir” dedi.

Akmermer, iş adamlarının başarısının devamı için MÜSİAD olarak bu tür çalışmalara ilerleyen günlerde de devam edeceklerini sözlerine ekledi.

1ha

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