Kayserispor için maç günü

2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32’nci haftasında, Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Göztepe-Kayserispor maçı, bugün saat 16:00’da başlayacak. Maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Yardımcı hakemler ise Mustafa Sönmez ve Serkan Çimen olarak belirlendi. VAR’da Emre Molak, AVAR’da ise Volkan Narinç yer alacak.

Göztepe, 27 puan ile fikstürde 18’inci sırada bulunurken, Kayserispor ise 38 puan ile fikstürde 15’inci sırada bulunuyor. Kayserispor, Süper Lig’de çıktığı son 5 maçtan da mağlup olarak ayrıldı. Sarı Kırmızılı kulüp bugün oynayacağı maçtan galibiyet alarak yenilgi serisini sonlandırmak istiyor.