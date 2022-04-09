Kayseri Serbest Bölge'den istihdama güçlü destek

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Serbest Bölge ile KAYMEK Kariyer ve Rehberlik Merkezi arasında protokol imzaladıklarını söyledi.

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  • 09.04.2022 13:26
  • Güncelleme: 09.04.2022 13:37
Kayseri Serbest Bölge'den istihdama güçlü destek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Serbest Bölge ile KAYMEK Kariyer ve Rehberlik Merkezi arasında protokol imzaladıklarını söyledi.

İşçi ve işverenleri bir araya getirerek istihdama katkı sunacaklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Belediyeler olarak çok farklı alanlarda hizmet ediyoruz. Bu çerçevesinde da Kayseri Büyükşehir Belediyesi kariyer merkezi ile yeni kurduğu birimi ile Kayseri’deki istihdamla ilgili sorunu çözmek üzere uğraş veriyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve KAYMEK’e teşekkür ederim. Kayseri Serbest Bölge ihracatın yüzde 22’sini karşılayan yüzde 85’in üzerinde üretimlerin yurtdışına ihraç edildiği bir yer. Sanayicilerimizin birçok personel talebi oluyor. Bu taleplere KAYMEK Kariyer ve Rehberlik Merkezi ile Serbest Bölge arasında yapacağımız bir protokol ile destek olacağız. İşçilerimizin nitelikli bir şekilde çalışacakları ortamları oluşturmak üzere bir protokol. Hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ise, “KAYMEK Kariyer ve Rehberlik Merkezi olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet vermekteyiz. Serbest Bölge ile de bir çatı altında hep birlikteyiz, hizmeti birlikte veriyoruz. Bir çalışma ofisi kurduk. Aynı zamanda da internet üzerinden de müracaatlar alıyoruz. İş arayan ile işverenleri bir araya getiren bir platformuz. Serbest Bölge Başkanı olarak sizi ziyarete geldik. Birlikte yine güzel işlere imza atacağız, teşekkür ediyorum” dedi.

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İHA

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