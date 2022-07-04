Muhtardan örnek davranış

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde Aslantaş Mahalle Muhtarı Hamdi Davarcı belediyenin yardımı ile mahalle içlerindeki bozuk olan tali yolları onarmaya başladı.

Aslantaş Mahalle Muhtarı Hamdi Davacı; "Mahallemiz rakım bakımından yüksekte olduğu için yaz ve bahar ayı çok kısa sürüyor. Kış ve sonbahar ayları ise çetin geçtiğinden dolayı bozuk olan yolların biran önce yapılması gerektiği için Tomarza Belediyesinden kilitli parke ve kum talep ettim. Parke ve kum mahallemize ulaşmasıyla birlikte kendime ait traktör ile bozuk olan yolları kimseden tek kuruş almadan yapıyorum. Ben mahalle muhtarlığına aday olduğumda köyüme bir şeyler yapmak için aday oldum. Allah bize muhtarlığı nasip etti, ben de gücüm yettiğince köyüme hizmet etmeye çalışıyorum. Yaz ayının gelmesi ile birlikte parça parça tespit ettiğim 350 noktada yaklaşık 10 yıldır bozuk olan yolları onarmaya başladım. Köyüme hizmet etmenin gurur ve mutluluğunu duyuyorum" dedi.