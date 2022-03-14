Muay Thai sporcuları Türkiye Şampiyonası için mücadele etti

Talas Spor Salonu'nda yapılan ve 109 sporcunun katıldığı müsabakalarda başarılı olanlar 26 - 31 Mart tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında mücadele edecek. Müsabakalar hakkında 1HA mikrofonlarına özel açıklamalarda bulunan Muay Thai Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Hüseyin Gazi Sönmez, "Türkiyem Gençler Türkiye Şampiyonasına seçme müsabakalarına toplam 109 sporcu katılıyor. Kayseri olarak Muay Thai'de potansiyeli yüksek bir kentiz. Milli Takımın neredeyse yarısını Kayserili sporcular oluşturuyor. Bu bizim gurur kaynağımız. Kayseri hakemleri olarak bunda bizin tuzumuzun olması bizleri sevindiriyor. Burada başarılı olan sporcular 26 - 31 Mart tarihleri arasında Antalya Kemer'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edecek" diye konuştu.

GÖKSEL CİNGÖZ: KAYSERİ'NİN EN İYİLERİNİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA GÖTÜRECEĞİZ

Muay Thai Federasyonu Sportif Direktörü Göksel Cingöz ise, "Antalya'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına gidecek sporcuların belirlendiği müsabakaları tamamladık. Kayseri'nin en iyi Muay Thai sporcularını Türkiye Şampiyonasına götüreceğiz. Kayseri'deki yaptığımız bu müsabakaların ismini İstiklal Marşımızın kabulünün yıldönümü münasebetiyle 'Türkiyem'i koyduk. Vatanımıza ve Kayserimize hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

