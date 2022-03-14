NEVÜ'de ilk kez Yabancı Dil Sınavı yapıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) ilk kez yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) başarılı şekilde tamamlandı.

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  • 14.03.2022 11:16
  • Güncelleme: 14.03.2022 11:16
NEVÜ'de ilk kez Yabancı Dil Sınavı yapıldı
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde (NEVÜ) ilk kez yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) başarılı şekilde tamamlandı.

NEVÜ Rektörü ve ÖSYM Nevşehir Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının almış olduğu kararla bu yıl ilk defa her ilde uygulanmaya başlayan ’Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1)’in Nevşehir’de de başarılı ve sorunsuz bir şekilde tamamlandığını söyledi. NEVÜ Rektörü ve ÖSYM Nevşehir Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Semih Aktekin; “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından bu yıl ilk kez her ilde düzenlenen 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1), bugün tek oturumda gerçekleştirildi. Saat 10:15’de başlayan ve 180 dakika süren sınava Nevşehir İl merkezinde 195’i kadın aday ve 129’u da erkek aday olmak üzere toplam 324 aday girdi. 2 binada ve 19 salonda gerçekleştirdiğimiz sınavda ayrıca 55 personel de görev yaptı. Alınan tedbirler ve belirtilen kurallar doğrultusunda sorunsuz bir şekilde tamamladığımız sınavın şimdiden tüm adaylar için hayırlara vesile olmasını temenni eder, sınavda görev alan tüm akademik ve idari personele, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeline, bina ve sınav güvenliğinden sorumlu Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü personeline de ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İHA

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