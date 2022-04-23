Motosiklet kazasında 2 yaralıdan birinin parmağı koptu

Kayseri'de motosiklet kazasında yaralanan kadının sağ işaret parmağı koptu. 2 yaralı hastanelerde tedavi altına alındı.

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  • 23.04.2022 09:12
  • Güncelleme: 23.04.2022 09:12
Motosiklet kazasında 2 yaralıdan birinin parmağı koptu

Kaza, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Alparslan Mahallesi Mustafa Şimşek Bulvarı üzerinde meydana geldi. Motosikletle seyir halindeyken yaşanan kazada 21 yaşındaki Aslıhan B.’nin sağ el işaret parmağı koptu. Aslıhan B. ile ismi öğrenilemeyen diğer yaralı hastaneye kaldırıldı. 

Polis, kaza yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

1ha

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