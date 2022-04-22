Talas'ta işlenen cinayetin firari şüphelisi yakalandı

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Alaybeyli Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl işlenen cinayetin firari şüphelisi yakalandı. Cinayetin nedeninin arazi meselesi olduğu iddia edildi.

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  • 22.04.2022 20:36
  • Güncelleme: 22.04.2022 20:36
Talas'ta işlenen cinayetin firari şüphelisi yakalandı

Cinayet, 27 Haziran 2021 tarihinde Talas ilçesi Alaybeyli Mahallesinde meydana gelmişti. Efekan A. evlerinin bahçesinde traktör üzerinde vurularak öldürüldü.

7 ay boyunca titiz bir çalışma yürüten Jandarma, 76 kişi ile yaptığı görüşme neticesinde kasten öldürme olayına karıştığı belirlenen S.A., G.A., İ.A., A.A. ve C.D., yakaladı. 

Jandarma Komutanlığında sorgulanan ve adliyeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, A.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1ha

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