Talas’ta işlenen cinayetin firari şüphelisi yakalandı

Cinayet, 27 Haziran 2021 tarihinde Talas ilçesi Alaybeyli Mahallesinde meydana gelmişti. Efekan A. evlerinin bahçesinde traktör üzerinde vurularak öldürüldü.

7 ay boyunca titiz bir çalışma yürüten Jandarma, 76 kişi ile yaptığı görüşme neticesinde kasten öldürme olayına karıştığı belirlenen S.A., G.A., İ.A., A.A. ve C.D., yakaladı.

Jandarma Komutanlığında sorgulanan ve adliyeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, A.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.